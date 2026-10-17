Киев сегодня больше всего ожидает от стран НАТО поставок средств противовоздушной обороны и ракет, заявил в эксклюзивной беседе с aif.
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