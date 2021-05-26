Был Илон Маск ваш, да стал наш: Запад напуган выступлением основателя "Теслы" на "Путинском форуме"

НОВОСТИ, СОБЫТИЯ, ФАКТЫПолитикаБыл Илон Маск ваш, да стал наш: Запад напуган выступлением основателя "Теслы" на "Путинском форуме" Достаточно резкая реакция Запада на выступление Илона Маска на "прокремлёвском форуме" была предсказуемой.Вернуться к статье4411НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьВладимир ДомнинИлон подал прошении о принятии в гражданство, а также попросил политического убежища.Veter ___Красивая фантазия, но глупая...)))Игорь КузнецовЭто же "чистая ирония". У нас гражданство просят те, кто хочет уклонится от уплаты налогов (во Франции, например, до 50-60% с дохода).Игорь ЕмельяновЕсли по мнению Запада, Россия такая технологически отсталая страна, то почему же при упоминании о российских военных технологиях у них начинается жуткая истерика сопровождающаяся жидким стулом и зловонным запахом???Добрый человекПерестань смотреть телевизор!ИИГОРЬСорос тоже хвалил наших студентов, фонды, премии основал..... Так что нахер этого Маска!bianka БелаяДа, с ним надо быть бдительным: бойтесь данайцев, дары приносящих. Не верьте елею, в уши льющемусяИгорь КузнецовВидимо так. Написано "миллиардер открыто призывает укреплять взаимоотношения двух стран и говорит, как талантлива русская молодёжь". Это можно понимать так - продолжайте готовить высококласных специалистов, они нам нужны. Пора бы уж принять Положение, если получил бюджетное финансирование (не "бесплатное образование" - за счёт налогов и сборов), отработай как в СССР не менее 3-х лет куда пошлют. Хочешь уехать на заработки за границу - оплати обучение.Майер АрмановМаск, настолько талантлив и богат, что может себе позволить общаться и говорить с кем угодно и как угодно. В этом ему никто не указ. Вот он и есть человек мира, как мнят о себе некоторые болтуны.Марина НиколаеваАвантюрис- да, талантлив - нет.ЮЮлияПрочел Маск все эти комментарии в англоамериканских СМИ, загрустил, выпил водки, почесал за ухом медведя, сыграл на балалайке, надел валенки и включил ток-шоу Соловьева. Все. Нет больше Маска.😀Игорь КузнецовВы ещё забыли - грустно посмотрел на фото, где он в погонах подполковника ГРУ выступает с трибуны Молодёжного центра "Юнармии" :-)Игорь Кукарцевбудущее за электромобилями ( безопасными и экономичными )))Игорь КузнецовА кто будет утилизировать аккумуляторы? Сколько нужно сжечь угля или углеводородов для обеспечения зарядки их? Сколько циклов "заряд/разряд" они выдержат? Через 3 года в смартфоне нужно менять аккумулятор, об этом Вы знаете? Другое дело "водородный двигатель" - но это (пока) мечта.Евгений НатесовВ чем экономия?Игорь КузнецовОн думает что если в крупных городах снизится уровень загрязнения продуктами сгорания от автотранспорта, это и есть экология. Но ведь ветер не знает границ и что откуда "надует" - это нельзя просчитать. Тем более токсичность материалов аккумуляторов очень высокая. Кто и где их будет перерабатывать, с использованием каких технологий?Рамиль ГилазетдиновЗато токсичными для экологии, поскольку аккамуляторы их рано или поздно придется утилизироватьИгорь КузнецовИменно так. - Несколько лет назад основатель Tesla Илон Маск заявил, что для его «гигафабрики» потребуется весь литий в мире. Это, конечно, оказалось изрядным преувеличением, но то, что спрос на соединения металла в дальнейшем будет ажиотажный, мало кто сомневается, тем более что такие «гигафабрики» строятся уже в двузначном количестве. --- А теперь посчитайте выбросы в атмосферу при добыче и выплавки этого лития.Veter ___Вообще-то "водородный двигатель" это совсем не мечта. Вопрос в другом, в стоимости получения водорода. Получить водород очень просто, даже есть небольшие генераторы размером примерно с дизельный электрогенератор мощностью 10 квт. Я с такими водородными генераторами сталкивался и занимался модернизацией электроники. Они очень много энергии потребляют и необходима частая периодическая чистка внутри каналов для жидкости, нагар типа как в чайнике образуется... Так что сам газ водород в результате довольно дорогой получается (относительно бензина) и много обслуживания на станции генерации водорода...Игорь Кузнецов- Первой серийной моделью автомобиля с водородным двигателем стала Toyota Mirai, выпущенная в 2014 году. Сегодня такие модели есть в линейках многих крупных автопроизводителей: Honda, Hyundai, Audi, BMW, Ford и других. https://trends.rbc.ru/trends/industry/6048e0629a794750974c67a7 По сути, это — тот же электромобиль, только с другим аккумулятором. Емкость водородного аккумулятора в десять раз больше емкости литий-ионного. Баллон с 5 кг водорода заправляется около 3 минут, его хватает до 500 км. .... основатель Tesla Илон Маск назвал водородные двигатели «ошеломляюще тупой технологией», которая по эффективности заметно уступает электрическим аккумуляторам. ----- Именно поэтому нужна принципиально другая технология "сжигания" водорода как в ДВС.Veter ___Да очень дороговастенький аккумулятор (по вашей ссылке), но интересный по принципу, хотя химии я думаю там тоже будет хватать... А я про генераторы водорода рассказывал, в которых постоянным током в горизонтальном контейнере с жидкостью с растворенными химикатами происходит электролиз, внутри куча металлических вертикальных пластин перегородок с дырками, закреплены между изоляторами, водород скапливается вверху, кислород ниже, оттуда напрямую по двум трубам это уже уходило на водородную горелку, типа как газовую пропиленовую, температура горения у водородной ниже, но это как раз и нужно было для производства... К стати, использовали (и сейчас наверно используют) такие водородные генераторы с горелками, как не смешно звучит, на Тюменском Аккумуляторном заводе, для оплавления мелких свинцовых соединений...Игорь КузнецовДа, я понял. Но генератор подобного типа никак не разместишь на автомобиле для получения водорода из воды как топлива :-) Опять же где брать эл.энергию для электролиза? ...Veter ___Это станции для генерации водорода надо строить и заправлять автомобиль как сжиженным газом (СПГ), переделка машины как на СПГ... В любом случае это все очень дорого, много затрат, в том числе электроэнергии и обслуживания... К стати, там не чистая вода используется, а с растворенными солями для электропроводности, которые сильно забивают все отверстия и переходы внутри генератора, в общем много мороки...Игорь Кузнецов- В сжиженном виде водород занимает значительно меньше места, чем в сжатом. Хотя для этого его необходимо охладить ниже двух десятков градусов от абсолютного нуля Около 20 гр. К. При этом жидкий водород эквивалентен газообразному топливу, сжатому до 170 МПа. Одним из способов связанного хранения водорода являются гидриды. Однако лучшие из известных сегодня гидридов – железотитановые и никель-магниевые – уступают по объемным и весовым параметрам криогенному способу хранения водорода.Veter ___В любом случае, генерировать и перевозить водород сейчас дорого и сложно по обслуживанию в целом...Игорь КузнецовСогласен, только если сравнить винтовку Мосина с современными образцами вооружения - она проиграет во всём, только в цене производства и простоте выиграет. "Устаревание" айфона заложено уже в процессе производства. Просто иди и покупай новый, иначе производство остановится, не будет рабочих мест, в сфере обслуживания - тоже. Деградация и натуральный обмен как вариант. Кого устроит?Альбина КолесниковаНу что же поживём и увидим.ВКВалерий КорытовВозникло ощущение, что Маск решил, лохи на западе кончились, попробую поискать в России.БОБорис ОсиповСАША ЛЕПАЕВвсе запад боится и боится лапшу на уши вешают нам. а запад как ставил в колеса нам палки так теперь бревна забивает. а нам все мозги засерают западом.а наши депутаты пусть глаза разуют... от жира вообще заплыли и не соображают что говорят.потому что мозги только собой забиты да как больше украсть.пускай посмотрят на свой народ которого довели хуже чем в африке.и хотят еще на выборы идти. гнать в три шеи и поганой метлой не только с власти но и со страны.Евгений НатесовЧто тебя так клинит?..Игорь КузнецовЕсли у нас проходят выборы, значит состав Думы это "глас народа". Другое дело что ЕдРоссы - "партия власти", они организованы и будут побеждать если левые и лево-центристы не объединяться.Veter ___Да, эти "левые и лево-центристы" скорее десять раз периодически расколются по личным партиям и периодически временно объединяясь мелкими группами, на время выборов, а еще вероятнее и быстрее друг дружки перегрызут, чем вдруг все вместе объединятся...САША ЛЕПАЕВот таких как ты наверное.Евгений НатесовЭто проблемы левых.Евгений НатесовЭто хорошо.Игорь КузнецовЕвгений, согласен. Проблемы "левых" лежат в стремлении их лидеров (как и в других партийных структурах) единолично возглавить движение, при этом никакой фракционности, как это было, например, при Сталине. Начали с левых эсеров, потом и своих членов партии, имеющих взгяды, которые не соответствовали "генеральной линии партии" устранили, вплоть до убийства.Елена Александровнаему нужны мозги, от того он и восхищается нашей молодёжью! а вы все уши развесили! он хоть и придурок, а баблище своё на вранье и афере прекрасно приумножает! а наши то, как та ворона, каркают от счастья похвалы! ну-ну, у нас мозгов всегда немало, верьте всякой твари и продолжайте отправлять своих детей врагам вашей страны!ЕвгенийМаск не придурок, а достаточно одаренный технически человек. Я смотрел полностью этот форум и диалог с Маском включительно. Он никого никуда не приглашал, ему просто понравились знания и эрудиция нашей молодёжи. Не надо придумывать лишнее.ЕвгенийМаск не придурок, а достаточно одаренный технически человек. Я смотрел полностью этот форум и диалог с Маском включительно. Он никого никуда не приглашал, ему просто понравились знания и эрудиция нашей молодёжи. Не надо придумывать лишнее.AMAlexandr MatveenkoМаск не благодетель. Он приехал за талантливой российской молодежью.amir amirovк российскому баблу присосаться желает хлопчик для своих прожектовАлла ДубининаИлон Маск разобрал до винтика наш двигатель и собранный назвал своим. Американцы не могли его спереть до Макса. Он не создал - он укралТихонК Тихоновкто бы сомневался что космическая авантюра имеет далеко идущие планы.но кто бы мог подумать что янки так скоро своим спонсором сделают россию.Комментировать
Свежие комментарии