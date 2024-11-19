Расчёт орудия «Гиацинт-Б» поразил на ореховском направлении гаубицу М777

Координаты цели предоставили средства воздушной разведки Расчёт орудия «Гиацинт-Б» группировки войск «Днепр» в рамках контрбатарейной борьбы с украинской армией поразил на ореховском направлении в Запорожской области гаубицу М777, произведенную в Соединенных Штатах.
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