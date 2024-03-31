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Эксперт назвал мэра Стамбула возможным преемником Эрдогана

Эксперт назвал мэра Стамбула возможным преемником Эрдогана

В Турции проходят муниципальные выборы, среди прочего граждане выбирают мэра Стамбула. В случае победы на этих выборах глава турецкой столицы Экрем Имамоглу может стать преемником президента страны Реджепа Тайипа Эрдогана, считает тюрколог Юрий Мавашев.

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