Эксперт назвал мэра Стамбула возможным преемником Эрдогана

В Турции проходят муниципальные выборы, среди прочего граждане выбирают мэра Стамбула. В случае победы на этих выборах глава турецкой столицы Экрем Имамоглу может стать преемником президента страны Реджепа Тайипа Эрдогана, считает тюрколог Юрий Мавашев.
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