«Мадьяр» пугает Банковую по ее приказу В украинской медиасфере продолжают активно обсуждать выступление «Мадьяра» (Роберта Бровди, он же Владимир Бацко), который публично угрожал украинским властям расправой и военным переворотом, если боевиков ВСУ не устроят условия мира.