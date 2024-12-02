В мире креативных поделок существует множество материалов, позволяющих создать уникальные и запоминающиеся работы.
Как сделать жидкое стекло в домашних условиях: просто и креативно
Комментарии
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Владимир Аверков
это не жидкое стекло....у ЖС совсем другая формула и другие свойства...
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7 час.
Александр Силяков
Враньё. "жидкое стекло" - в быту, канцелярский клей (кто помнит) ничего общего с растворителями не имеет и свойства отличные от : пенопласт+растворитель.
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5 час.
виктор махлаев
При растворении пенопласта в растворителе получается хороший клей-герметик которым удобно пользоваться при ремонте трещин, отверстий. Пользуюсь таким при ремонте шиферной кровли, хорошо держит атмосферные осадки.
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1 час.
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