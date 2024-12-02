Сам себе мастер
ГлавнаяВязаниеВышивкаСтекло и керамикаДеревоГлинаБисер и жемчугНовая жизнь стары...
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарии
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Сам себе мастер

162 043 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • виктор махлаев
    При растворении пенопласта в растворителе получается хороший клей-герметик которым удобно пользоваться при ремонте тр...Как сделать жидко...
  • Светлана Разные
    Стильный ящик....Превращаем пласти...
  • Александр Силяков
    Враньё. "жидкое стекло" - в быту, канцелярский клей (кто помнит) ничего общего с растворителями не имеет и свойства о...Как сделать жидко...

Как сделать жидкое стекло в домашних условиях: просто и креативно

Как сделать жидкое стекло в домашних условиях: просто и креативно

В мире креативных поделок существует множество материалов, позволяющих создать уникальные и запоминающиеся работы.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Владимир Аверков
это не жидкое стекло....у ЖС совсем другая формула и другие свойства...
Ответить
7 час.
Александр Силяков
Враньё. &quot;жидкое стекло&quot; - в быту, канцелярский клей (кто помнит) ничего общего с растворителями не имеет и свойства отличные от : пенопласт+растворитель.
Ответить
5 час.
виктор махлаев
При растворении пенопласта в растворителе получается хороший клей-герметик которым удобно пользоваться при ремонте трещин, отверстий. Пользуюсь таким при ремонте шиферной кровли, хорошо держит атмосферные осадки.
Ответить
1 час.

Картина дня

наверх