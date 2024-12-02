Как сделать жидкое стекло в домашних условиях: просто и креативно

Владимир Аверков это не жидкое стекло....у ЖС совсем другая формула и другие свойства...

Александр Силяков Враньё. "жидкое стекло" - в быту, канцелярский клей (кто помнит) ничего общего с растворителями не имеет и свойства отличные от : пенопласт+растворитель.