Отечественная биоустановка, очищающая воздух, появится в 2024 году

В России в следующем году начнет выпускаться первая в стране биоустановка, очищающая воздух путем его прогона через природный мох, благодаря чему из обрабатываемого воздуха будут удаляться опасные частицы, формальдегид и другие виды ядов, а сам он подвергнется увлажнению до установленного уровня — об этом рассказали в ЮУрГУ.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии