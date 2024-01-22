Трамп заявил, что изгонит «поджигателей войны», таких как Хейли

Бывший президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп на митинге в Нью-Гемпшире, где во вторник, 23 января, пройдут республиканские праймериз, назвал экс-губернатора штата Южная Каролина и бывшего постпреда США при ООН Никки Хейли «поджигательницей войны» и частью «больного политического класса», от которого он хотел бы избавить Америку.