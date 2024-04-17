Предприниматель окружной столицы – новый участник предварительного голосования

По всей стране идет прием заявок на участие в выборах от «Единой России». Зарегистрироваться и баллотироваться в дальнейшем в гордумы Салехарда и Ноябрьска может каждый совершеннолетний северянин на сайте PG.
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