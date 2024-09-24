Тимур Иванов принёс ущерб государству на 2 млрд 184 млн рублей только при строительстве кадетских корпусов

В правоохранительных органах сообщили, что уголовное дело бывшего замминистра обороны Тимура Иванова связано со строительством кадетских корпусов, ущерб от которого государству составил более 2,18 млрд рублей.
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