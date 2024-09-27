В России отреагировали на призыв Узбекистана к Москве «заниматься своими делами»

Не оправдываю учительницу, но предполагаю, что "просьба" прозвучала в хамской форме и вывела учителя из себя. Ученики это умеют.

Сергей Андросов

Ага, и Захарову нон грата он объявил. Надо посмотреть, что эти насекомые у нас в школе творят. Вот та хрюкнула- Узбекистан для узбеков, вот и выгнать всех , Россия не для узбеков!