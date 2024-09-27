Межнациональные отношения — история очень тонкая, заявил заместитель председателя комитета Совфеда по международным делам Андрей Климов.
В России отреагировали на призыв Узбекистана к Москве «заниматься своими делами»
Комментарии
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Михаил Поспелов
Не оправдываю учительницу, но предполагаю, что "просьба" прозвучала в хамской форме и вывела учителя из себя. Ученики это умеют.
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14 час.
Сергей Андросов
Ага, и Захарову нон грата он объявил. Надо посмотреть, что эти насекомые у нас в школе творят. Вот та хрюкнула- Узбекистан для узбеков, вот и выгнать всех , Россия не для узбеков!
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13 час.
Александр Пятнистый
Правильно, под лозунгом "Россия для русских" всех мастурбеков к любимому ослу
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13 час.
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