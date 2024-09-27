Будь в курсе✴
ГлавнаяПравила
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Будь в курсе✴

36 345 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Светлана Петрова
    Это иротив нас что ли, оон уже мало, платформы создаютМИД Китая призвал...
  • tsan tsan
    И что опять этот словоговорун задумал ?  Как хаять Россию, власть, Президента, так прямо полубог бессмертный, а как  ...Находящийся в кол...
  • Геннадий Бережнов
    Не тупи перо, писатель, кто ты есть понятно!В России назвали ...

В России отреагировали на призыв Узбекистана к Москве «заниматься своими делами»

В России отреагировали на призыв Узбекистана к Москве «заниматься своими делами»

Межнациональные отношения — история очень тонкая, заявил заместитель председателя комитета Совфеда по международным делам Андрей Климов.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Михаил Поспелов
Не оправдываю учительницу, но предполагаю, что &quot;просьба&quot; прозвучала в хамской форме и вывела учителя из себя. Ученики это умеют.
Ответить
14 час.
Сергей Андросов
Ага, и Захарову нон грата он объявил. Надо посмотреть, что эти насекомые у нас в школе творят. Вот та хрюкнула- Узбекистан для узбеков, вот и выгнать всех , Россия не для узбеков!
Ответить
13 час.
Александр Пятнистый
Правильно, под лозунгом &quot;Россия для русских&quot; всех мастурбеков к любимому ослу
Ответить
13 час.

Картина дня

наверх