В сериале про Оби-Вана Кеноби хотели вернуть злодея из «Звездных войн»

Дарта Вейдера не было в первом варианте сценария. «Звёздные войны: Эпизод 1 — Скрытая угроза», реж. Джордж Лукас Кадр из фильмаГлавным антагонистом мини-сериала «Оби-Ван Кеноби» мог стать Дарт Мол из «Звездных войн: Эпизода I: Скрытой угрозы».