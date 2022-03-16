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В сериале про Оби-Вана Кеноби хотели вернуть злодея из «Звездных войн»

В сериале про Оби-Вана Кеноби хотели вернуть злодея из «Звездных войн»

Дарта Вейдера не было в первом варианте сценария. «Звёздные войны: Эпизод 1 — Скрытая угроза», реж. Джордж Лукас Кадр из фильмаГлавным антагонистом мини-сериала «Оби-Ван Кеноби» мог стать Дарт Мол из «Звездных войн: Эпизода I: Скрытой угрозы».

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