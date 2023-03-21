«Реал» критикует судей после класико, СКА снова обыграл «Торпедо», активы Ротенберга на Украине арестованы, младенца без Fan ID пропустили на стадион и другие новости утра

1. «Торпедо» уступило СКА (0:4) в третьем матче серии 2-го раунда Кубка Гагарина – счет в серии стал 3-0 в пользу команды Романа Ротенберга.
Популярные статьи
- Пятерочка от Холанда, «Сити» и «Интер» в 1/4 финала ЛЧ, вылет «Локо» из Кубка, ничья «Спартака» и «Урала», новый формат ЧМ, Fan ID без МФЦ, но с биометрией и другие новости
- «Зенит» вылетел из Кубка России, скандал с Кукуляком, «Реал» и «Наполи» – в 1/4 ЛЧ, ЭСК поддержала Безбородова, Беларусь призвали отстранить от Евро-2024, 8-матчевый бан Морэнта и другие новости
- «МЮ» и «Ювентус» – в 1/4 финала ЛЕ, «Арсенал» вылетел, не давший пенальти в ворота «Зенита» судья наказан, Германия не примет турнир по фехтованию из-за россиян, Инфантино переизбран и другие новости
Свежие комментарии