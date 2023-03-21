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«Реал» критикует судей после класико, СКА снова обыграл «Торпедо», активы Ротенберга на Украине арестованы, младенца без Fan ID пропустили на стадион и другие новости утра

«Реал» критикует судей после класико, СКА снова обыграл «Торпедо», активы Ротенберга на Украине арестованы, младенца без Fan ID пропустили на стадион и другие новости утра

1. «Торпедо» уступило СКА (0:4) в третьем матче серии 2-го раунда Кубка Гагарина – счет в серии стал 3-0 в пользу команды Романа Ротенберга.

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