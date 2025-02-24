Единое детское пособие исключается из оценки нуждаемости семьи

Возможность воспользоваться такой поддержкой должна быть обеспечена в первую очередь для многодетных и участников специальной военной операции, а также членов их семейпресс-служба мэра москвы читайте на monocle.
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