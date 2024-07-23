«Интеза» заблокировала операции «дочки» Antares Vision в России

Российское подразделение банка Intesa Sanpaolo заблокировало расчеты компании «Антарес Вижн Рус», российской «дочки» итальянского производителя оборудования для маркировки товаров, пишет газета «Коммерсантъ» со ссылкой на текст письма компании в Центробанк.
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