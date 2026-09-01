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Александр Беглов и Александр Бельский открыли новый корпус училища Мусоргского для джазового отдела

Александр Беглов и Александр Бельский открыли новый корпус училища Мусоргского для джазового отдела

В День знаний, 1 сентября, и в год столетия Санкт-Петербургского музыкального училища имени М.П. Мусоргского, губернатор Александр Беглов и председатель Законодательного Собрания Александр Бельский торжественно открыли новый учебный корпус на Боровой улице.

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