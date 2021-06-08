Пошло не по сценарию: "Вторжения Германии" на пейнтбольном поле Уссурийска не получилось

Пошло не по сценарию: "Вторжения Германии" на пейнтбольном поле Уссурийска не получилось

В рамках нового проекта патриотического воспитания подростков Уссурийского городского округа "Дорогой Памяти и Славы" в минувшие выходные прошел второй этап сценарной игры "Вторжение фашистской Германии на территорию СССР", сообщили ИА UssurMedia в федерации пейнтбола Уссурийска.

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