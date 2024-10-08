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Кудряшов – о бое Бивола и Бетербиева: «Мне кажется, есть большая вероятность, что картинка боя… Будет неинтересно»

«Будет давление от Артура, будет его мощь, а от Бивола навыки и работа ногами. Также на Бивола сейчас психологическое давление… Бивол видел, как Артур в сборной бил людей.

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