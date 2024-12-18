Порошенко назвал "работающих на Путина" депутатов Рады

Лидер оппозиционной партии "Европейская солидарность", экс-президент Украины Петр Порошенко призвал лишить мандатов депутатов фракции "Оппозиционная платформа — за жизнь" из-за "работы на российского лидера Владимира Путина".
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