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Политолог Рар: жители востока Германии разочаровались в традиционных партиях

Политолог Рар: жители востока Германии разочаровались в традиционных партиях

Германский политолог Александр Рар прокомментировал итоги выборов в Саксонии-Анхальт. В беседе с газетой «Взгляд» эксперт отметил, что на востоке страны растёт отчуждение между элитами и обществом.

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