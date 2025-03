Новая статья: Like a Dragon: Pirate Yakuza in Hawaii — якудза в треуголке. Рецензия

Жанр Экшен Издатель Sega Разработчик RGG Studio Минимальные требования Процессор Intel Core i5-3470 3,2 ГГц / AMD Ryzen 3 1200 3,1 ГГц, 8 Гбайт RAM, видеокарта с поддержкой DirectX 12 и 4 Гбайт памяти, например NVIDIA GeForce GTX 1650 / AMD Radeon RX 560, 56 Гбайт на жёстком диске Рекомендуемые требования Процессор Intel Core i7-4790 3,6 ГГц / AMD Ryzen 5 1600 3,2 ГГц, 16 Гбайт RAM, видеокарта с поддержкой DirectX 12 и 6 или 8 Гбайт памяти, например NVIDIA GeForce RTX 2060 / AMD Radeon RX 5700 Дата выхода 20 февраля 2025 года Локализация Текст Возрастной ценз От 18 лет Платформы PC, PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X, Xbox Series S, Xbox One Официальный сайт Играли на PlayStation 5 Идея Like a Dragon: Pirate Yakuza in Hawaii как будто бы лежала на поверхности.