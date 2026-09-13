В Ленинградском зоопарке даурский журавль подружился с пеликаном

День журавля отмечается в Петербурге во второе воскресенье сентября. Именно в этот период многие птицы отправляются на зимовку в тёплые края.
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