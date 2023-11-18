Роскомнадзор заблокировал официальный сайт «Уральский Мемориал». Скрин

По распоряжению Минюста РФ Роскомнадзор заблокировал доступ к сайту «Уральский Мемориал», за публикации на котором уже была оштрафована организация «Мемориал» (признана в РФ НКО-иноагентом и ликвидирована) и ее лидер Алексей Мосин.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии