Директора стройфирмы на Алтае присвоили 5,8 млн рублей через фиктивных работников

Оформленные сотрудники на работу не выходили и своих обязанностей не выполняли, однако получали зарплату Более 5,8 млн рублей потеряло крупное транспортное предприятие Алтая из-за схем с фиктивным трудоустройством.
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