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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Ферреро о продолжении тренерской карьеры: «Думаю, я вернусь в тур, но пока не могу сказать, с кем»

Хуан Карлос Ферреро объявил, что вернется в тур в 2027-м. В декабре прошлого года Ферреро ушел из команды Карлоса Алькараса , которого тренировал с 2018 года.

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