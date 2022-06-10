Матчи УПЛ с участием «Динамо» и «Шахтера» могут пройти в Польше

Киевское «Динамо» и «Шахтер» могут сыграть часть матчей УПЛ сезона-2022/23 на территории Польши. «Шахтер», киевское «Динамо», «Заря», «Днепр-1», а также «Ворскла» могут провести несколько матчей чемпионата Украины следующего сезона в Польше.