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Матчи УПЛ с участием «Динамо» и «Шахтера» могут пройти в Польше

Матчи УПЛ с участием «Динамо» и «Шахтера» могут пройти в Польше

Киевское «Динамо» и «Шахтер» могут сыграть часть матчей УПЛ сезона-2022/23 на территории Польши. «Шахтер», киевское «Динамо», «Заря», «Днепр-1», а также «Ворскла» могут провести несколько матчей чемпионата Украины следующего сезона в Польше.

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