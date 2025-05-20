Мишустина призвали оформлять налоговый вычет на покупку российских автомобилей

С инициативой выступил юрист Иван Соловьев Заслуженный юрист России, профессор Иван Соловьёв выступил с инициативой ввести имущественный налоговый вычет для приобретающих автомобили российского производства.
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