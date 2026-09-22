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В Подольске спасатели вывели из леса застрявшего в болоте 91-летнего пенсионера

В Подольске спасатели вывели из леса застрявшего в болоте 91-летнего пенсионера

В Подольске спасатели вывели из леса 91-летнего мужчину, который заблудился в лесу и застрял в болотистой местности.

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