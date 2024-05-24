Член Конгресса Соединённых Штатов Америки Томас Масси поделился сведениями о том, что власти державы обязаны прекратить отправлять денежные средства киевскому режиму, отыскав способ разрешения противостояния при помощи дипломатии.
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