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В США опасаются ограничения поставок ядерного топлива из России

В США опасаются ограничения поставок ядерного топлива из России

Новая трагедия у коллег и партнёров: внезапно оказалось, что не только злочинная Европа, которую святые США так много и старательно критиковали за энергетическую зависимость от России, не может просто так отказаться от наших поставок, но и сам великий и прекрасный… Показать полностью.

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