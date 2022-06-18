В США опасаются ограничения поставок ядерного топлива из России

Новая трагедия у коллег и партнёров: внезапно оказалось, что не только злочинная Европа, которую святые США так много и старательно критиковали за энергетическую зависимость от России, не может просто так отказаться от наших поставок, но и сам великий и прекрасный… Показать полностью.
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