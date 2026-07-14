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Развод с немцем, опасные трюки в зрелом возрасте и финал в клинике: тихая драма всенародной любимицы Татьяны Пельтцер

Развод с немцем, опасные трюки в зрелом возрасте и финал в клинике: тихая драма всенародной любимицы Татьяны Пельтцер

Зрители запомнили Татьяну Пельтцер как невероятно энергичную и улыбчивую «бабушку советского экрана», которая в 75 лет могла легко перемахнуть через забор, а в 80 — засидеться за картами до рассвета.

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