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Несбывшийся Стамбул: Тот, кто предлагает России признать провал на Украине – предатель

Несбывшийся Стамбул: Тот, кто предлагает России признать провал на Украине – предатель

Нашу страну пытаются подводить к новому Стамбулу, теперь это уже очевидно – западные деятели, делающие весьма характерные вбросы, разнообразные "политологи" и "эксперты", нашёптывающие про то, как, оказывается, разрушительно для Украины будет перемирие.

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