Несбывшийся Стамбул: Тот, кто предлагает России признать провал на Украине – предатель

Нашу страну пытаются подводить к новому Стамбулу, теперь это уже очевидно – западные деятели, делающие весьма характерные вбросы, разнообразные "политологи" и "эксперты", нашёптывающие про то, как, оказывается, разрушительно для Украины будет перемирие.