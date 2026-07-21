60-летняя Лазарева раскрыла переживания по поводу юбилея

Известная российская телеведущая Татьяна Лазарева (внесена Минюстом РФ в реестр иноагентов; внесена в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга), которой 21 июля исполнилось 60 лет, раскрыла переживания по поводу юбилея.
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