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Глава Тамбовской области Максим Егоров займет должность на федеральном уровне

Глава Тамбовской области Максим Егоров займет должность на федеральном уровне

Глава Тамбовской области Максим Егоров заявил в своем Telegram-канале об уходе в отставку. Егоров опубликовал видео, где сообщил, что руководство страны поставило перед ним другие задачи на федеральном уровне.

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