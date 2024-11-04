Глава Тамбовской области Максим Егоров займет должность на федеральном уровне

Глава Тамбовской области Максим Егоров заявил в своем Telegram-канале об уходе в отставку. Егоров опубликовал видео, где сообщил, что руководство страны поставило перед ним другие задачи на федеральном уровне.
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