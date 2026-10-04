Любовь Балагова: «Я восхищаюсь тем, как в Британии живет русское искусство»

На минувший «Алтын Минбар» в Казань приезжала директор фестиваля SIFFA UK Любовь Балагова – «жюрить» в документальном конкурсе и поддерживать связи между кинематографистами России и Британии «в непростые времена».
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