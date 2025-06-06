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Царьград

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Политолог раскрыл четыре сценария завершения украинского конфликта

Политолог раскрыл четыре сценария завершения украинского конфликта

Политолог аналитик Леонид Крутаков проанализировал четыре вероятных сценария событий после русско-украинских переговоров.

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Игорь Васиков
Война с США и Британией. Все разговоры о том, что украинцы что-то решают - обычная болтовня для пипла...
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