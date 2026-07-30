Тонна угля до 32 тысяч: во сколько обойдётся отопление частного дома в Крыму

В Крыму всё ещё остаётся много частных домов, не подключённых к газу. В условиях нестабильной подачи электроэнергии для таких семей вопрос отопления становится особенно острым уже сейчас: при отключениях света электрокотлы работать не смогут, а значит, многие владельцы жилья будут вынуждены переходить на твердотопливные котлы.