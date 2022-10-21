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Оперативное командование «Юг» ВСУ проинформировало об риске высадки российскими БДК морского десанта

Оперативное командование «Юг» ВСУ проинформировало об риске высадки российскими БДК морского десанта

Пресс-служба оперативного командования "Юг" ВСУ в очередной своей сводке проинформировала о то, что существует опасность высадки российского десанта на побережье Украины со стороны Черного моря, сообщает информационный портал "Военное обозрение".

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