Ещё одна страна отозвала подпись под итоговым коммюнике «мирного» саммита по Украине

Руанда отозвала подпись под коммюнике «мирного саммита» по украинскому конфликту в Швейцарии. Таким образом, Руанда стала третьей страной после Иордании и Ирака, отозвавшей подпись под итоговым коммюнике конференции по Украине, проходившей 15–16 июня в Бюргенштоке.