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Ещё одна страна отозвала подпись под итоговым коммюнике «мирного» саммита по Украине

Ещё одна страна отозвала подпись под итоговым коммюнике «мирного» саммита по Украине

Руанда отозвала подпись под коммюнике «мирного саммита» по украинскому конфликту в Швейцарии. Таким образом, Руанда стала третьей страной после Иордании и Ирака, отозвавшей подпись под итоговым коммюнике конференции по Украине, проходившей 15–16 июня в Бюргенштоке.

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