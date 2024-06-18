Ещё одна страна отозвала подпись под итоговым коммюнике «мирного» саммита по Украине

Руанда отозвала подпись под коммюнике «мирного саммита» по украинскому конфликту в Швейцарии. Таким образом, Руанда стала третьей страной после Иордании и Ирака, отозвавшей подпись под итоговым коммюнике конференции по Украине, проходившей 15–16 июня в Бюргенштоке.
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