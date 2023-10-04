Украина может столкнуться с проблемой выплаты зарплат госслужащим

Правительство Украины с ноября может столкнуться с проблемой выплаты зарплат госслужащим. Причиной станет задержка финансирования от США, сообщает газета Wall Street Journal со ссылкой на украинских чиновников.
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