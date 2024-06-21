В России разрешат регистрировать автомобили без ОСАГО

Полис ОСАГО может стать не обязательным для постановки автомобиля на учет в Госавтоинспекции. Госдума планирует окончательно принять соответствующий законопроект, предложенный главой комитета по транспорту Евгением Москвичевым из «Единой России», 25 июня, а сам закон должен вступить в силу 1 марта 2025 года.