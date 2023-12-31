Эксперт Рыжкова рассказала, как удалить пятна от вина

Эксперт компании Synergetic Ольга Рыжкова предложила советы по удалению пятен от салата и вина. Она рекомендует посыпать область пятна от салата солью перед стиркой, что поможет отстирать жировые загрязнения.
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