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Экономист Васьбиева: Стаж после пенсионного возраста позволит увеличить пенсию

Экономист Васьбиева: Стаж после пенсионного возраста позволит увеличить пенсию

Максимальный размер пенсии в России равняется примерно 76,5 тысячам рублей. Об этом заявила кандидат экономических наук, доцент Финансового университета при Правительстве РФ Динара Васьбиева, пишет «Лента.

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