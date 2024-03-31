Экономист Васьбиева: Стаж после пенсионного возраста позволит увеличить пенсию

Максимальный размер пенсии в России равняется примерно 76,5 тысячам рублей. Об этом заявила кандидат экономических наук, доцент Финансового университета при Правительстве РФ Динара Васьбиева, пишет «Лента.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии