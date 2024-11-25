Девушка отправила Теслу запарковаться, но автомобиль передумал и сбежал

Хайп, если у неё есть возможность управлять автомашиной дистанционно мобильником то могла бы его остановить, а так сама неправильно ввела команды, а потом типа побежала догонять.🤣😂

Александр Николаевич

Спускался по узкой улочке в микрорайоне. Дважды пришлось задом подниматься и, по правилам пропускать встречные... В третий раз не выдержал, подошел к встречной и прошу девушку сдать 20 м. назад... А она мне: Вы что? я и двух метров задом не могу проехать, садитесь за руль и рулите...