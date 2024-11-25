Жительница Торонто отправила свою Tesla парковаться на автопилоте и вышла из автомобиля. Сначала машина и в самом деле попыталась справиться с задачей, однако затем передумала и в следующую секунду просто сбежала — видео со странной ситуацией уже охарактеризовали как первый признак грядущего восстания роботов.
Девушка отправила Теслу запарковаться, но автомобиль передумал и сбежал
Комментарии
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ч
чвсатпкьл
Хайп, если у неё есть возможность управлять автомашиной дистанционно мобильником то могла бы его остановить, а так сама неправильно ввела команды, а потом типа побежала догонять.🤣😂
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19 час.
Александр Почекунин
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17 час.
Александр Николаевич
Спускался по узкой улочке в микрорайоне. Дважды пришлось задом подниматься и, по правилам пропускать встречные... В третий раз не выдержал, подошел к встречной и прошу девушку сдать 20 м. назад... А она мне: Вы что? я и двух метров задом не могу проехать, садитесь за руль и рулите...
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10 час.
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