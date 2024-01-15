JPost: ХАМАС показал видео с тремя израильскими заложниками

Радикальное палестинское движение ХАМАС опубликовало новую видеозапись, на которой показаны три израильских заложника из числа захваченных радикалами 7 октября 2023 года, сообщило издание The Jerusalem Post.
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