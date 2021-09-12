День танкиста в России

Каждый год, во второе воскресенье сентября, в нашей стране празднуют День танкиста. Стоит отметить, что для многих наших соотечественников эта дата является профессиональным праздником, так как в СССР и в современной России именно танковые войска были и остаются одной из основ сухопутных войск.