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День танкиста в России

День танкиста в России

Каждый год, во второе воскресенье сентября, в нашей стране празднуют День танкиста. Стоит отметить, что для многих наших соотечественников эта дата является профессиональным праздником, так как в СССР и в современной России именно танковые войска были и остаются одной из основ сухопутных войск.

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