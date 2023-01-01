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Хави не дал «Барсе» выходной после 1:1 с «Эспаньолом». Ожидалось, что игроки проведут 1 января с семьями

Игроки «Барселоны» не получили выходной 1 января. Главный тренер команды Хави посчитал, что футболисты должны выйти на тренировку после потери очков во вчерашнем матче 15-го тура Ла Лиги с «Эспаньолом» (1:1).

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