Жарки сезон: насколько подорожал шашлычный набор

Набор для приготовления шашлыка, включающий мясо для жарки, мангал, комплект шампуров, уголь и розжиг, за год подорожал на 8%, подсчитали для «Известий» в аналитическом центре «Чек Индекс» компании «Платформа ОФД».
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