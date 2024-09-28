После семи поражений подряд омский ХК «Авангард» не будет менять тренера. Но клуб назвал результат предыдущих игр «совершенно неприемлемым».
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После семи поражений подряд омский ХК «Авангард» не будет менять тренера. Но клуб назвал результат предыдущих игр «совершенно неприемлемым».