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Почему родители недовольны школьным образованием, обсудят в медиацентре «Патриот»

Почему родители недовольны школьным образованием, обсудят в медиацентре «Патриот»

Проблемы школьного образования в студии медиацентра «Патриот» обсудит Константин Тхостов. Российские родители критикуют школьное образование, называя его плохим (47%) или удовлетворительным (45%) — согласно последнему опросу компании «Актион.

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